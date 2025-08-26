Amerini racconta: "Fino a gennaio 2024, Harder si poteva prendere con mezzo milione di euro"

Conrad Harder sarà un nuovo calciatore del Milan: sarà necessario per il club rossonero attendere solo il via libera definitivo dello Sporting Club Lisbona che, prima, vuole assicurarsi di avere un sostituto in attacco. Quindi il danese si trasferirà a Milanello per una cifra totale di 27 milioni di euro, ripartita tra 24 di parte fissa e 3 di bonus: firmerà un contratto di cinque anni a 1.5 milioni a stagione. La redazione di Tuttomercatoweb.com ieri ha intervistato l'intermediario Daniele Amerini che fino a gennaio 2024 ha avuto il mandato per l’Italia per il danese.

Quale è stata una squadra italiana vicina ad Harder, se c’è stata?

“Un capo scouting di una squadra importante aveva capito che poteva essere un investimento interessante, poi dall’alto probabilmente non ha avuto l’ok per fare l’operazione. L’ho presentato a 6-7 club italiani ma non c’è stata evidentemente volontà di rischiare”.

Fino al gennaio 2024 si poteva prendere a che cifra?

“Mezzo milione di euro”

Oggi che giocatore è?

“Giocatore cattivo, che fa gol, veloce, bravo tecnicamente. E’ un attaccante completo”.

