Amichevole Heidenheim-Parma: Leoni schierato titolare
Con Malick Thiaw sempre più orientato verso il Newcastle, uno dei primi nomi per la difesa del Milan è quello di Giovanni Leoni del Parma. In attesa di evoluzioni sul mercato, Carlos Cuesta - allenatore dei ducali - ha deciso di schierarlo dal 1' nell'amichevole di giornata contro l'Heidenheim.
Questa la formazione del Parma (3-5-2): Suzuki, Circati, Leoni, Ndiaye; Delprato, Bernabé, Estevez, Ordonez, Valeri; Benedyczak, Pellegrino. A disp.: Corvi, Rinaldi, Amoran, Trabucchi, Valenti, Balogh, Begic, Hainaut, Joujou, Lovik, Keita, Plicco, Sits, Djuric. All. Cuesta
