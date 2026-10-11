Amorim amaro a Milan Tv: "Due punti persi, dovevamo vincere"

Ruben Amorim mastica amaro nella sua intervista rilasciata ai canali ufficiali rossoneri dopo il pareggio per 1-1 in casa del Sassuolo

Il tecnico rossonero Ruben Amorim è intervenuto anche ai microfoni di Milan Tv dopo il pareggio per 1-1 maturato sul campo del Sassuolo. Di seguito si riporta la sua dichiarazione in cui l'allenatore mostra tutto il suo rammarico per i due punti persi dopo essere stati in vantaggio. Leggi di seguito le sue parole dalla pancia del Mapei Stadium.

Il commento di Ruben Amorim: "Penso che se siamo davvero onesti, come lo siamo stati dopo la Juventus, oggi abbiamo perso due punti e questo è chiaro. Ci sono molte cose che possiamo fare meglio. Stiamo migliorando in tante cose e molto velocemente, ma avremmo dovuto vincere. E guardo a queste partite anche con tutti i problemi che abbiamo nella squadra: dovremmo avere più punti e questo è frustrante. Ma penso che la squadra stia migliorando. Soltanto, quando segniamo un gol, dobbiamo controllare la partita con il pallone. Non l'abbiamo fatto, e non possiamo subire quel gol da calcio d'angolo"