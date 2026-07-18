Amorim ne valuta tre in ritiro: domani primo test contro Milan Futuro
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Tra una valutazione e l'altra, il Milan dovrà farà la prima sgambata stagionale, in famiglia, contro Milan Futuro di Navarro
La prima settimana della nuova stagione del Milan sta per concludersi. Ieri Amorim ha diretto una seduta di due ore, alternando lavoro atletico e principi tattici. In attesa dei nazionali e degli altri rinforzi dal mercato, il tecnico sta valutando chi possa rientrare nel progetto tecnico rossonero o no,
Osservati speciali Chukwueze, impiegato da esterno tutta fascia nel primo giorno di raduno, Musah, Fofana - in uscita - e i giovani Camarda, Comotto e Kostic, possibili candidati a un prestito in Serie B. Domani a Milanello è prevista la prima sgambata stagionale, a porte chiuse, in famiglia, visto che la squadra di Ruben Amorim affronterà il Milan Futuro di Navarro.
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