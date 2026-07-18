Amorim dentro al mondo Milan: ha conosciuto già diverse squadre rossonere

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Ruben Amorim in questi primi giorni da nuovo allenatore del Milan ha già avuto modo di incontrare diverse squadre dell'universo rossonero

Ruben Amorim è allenatore del Milan ormai da un mese ma il suo ruolo operativo, sul campo, è iniziato da una manciata di giorni. Settimana scorsa è arrivato a Milano e in questa si è messo a lavoro al centro sportivo di Milanello per l'avvio della stagione. Questo non gli ha precluso di iniziare a conoscere e vivere il mondo Milan a 360 gradi. Ci sono state infatti diverse occasioni di incontrare di persona altre squadre e realtà dell'universo rossonero, dalla Femminile al Milan Futuro, passando da diverse formazioni del settore giovanile.

MILAN, AMORIM INCONTRA LE SQUADRE ROSSONERE

Ruben Amorim ha incontrato diverse realtà rossonere e oggi il Milan, sul suo account Instagram, ha fatto un po' il recap di questo tour dell'allenatore rossonero. Il giorno del raduno c'è stata la possibilità, al termine dell'allenamento, di incontrare le formazioni milaniste che hanno vinto lo Scudetto nella passata stagione: la Primavera Femminile e le under 15 maschile e femminile. Poi Amorim si è recato al Puma House of Football per salutare la Primavera e l'U18 che hanno iniziato la preparazione ma anche la prima squadra femminile della Coach Suzanne Bakker. Infine c'è stata la possibilità di incontrare anche il Milan Futuro di mister Navarro con cui si lavora a Milanello fianco a fianco.