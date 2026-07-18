Modric-Milan, fiducia per il rinnovo: Amorim lo vuole leader
Luka Modric è attualmente svincolato, ma il suo futuro potrebbe essere ancora al Milan. La bio Instagram, rimasta invariata con il riferimento ai rossoneri e alla Croazia, alimenta la sensazione che il campione croato non abbia ancora alcuna intenzione di appendere gli scarpini al chiodo.
Anche il nuovo CT della Croazia Slaven Bilic spera di convincerlo a proseguire con la Nazionale. intanto, Zlatan Ibrahimovic pensa al bene del Milan, ed avrebbe contattato negli scorsi giorni Luka Modric ben due volte, ribadendo la volontà di proprietà ed area tecnica di trattenerlo per un'altra stagione.
Al croato, però, prossimo alle 42 primavere, non sarebbe garantito lo stesso minutaggio della scorsa stagione, ma un ruolo ancora più centrale nello spogliatoio, quasi da guida dirigenziale e tecnica, soprattutto per i compagni più giovani. Nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti con Gerry Cardinale, ma le sensazioni restano positive: Modric vuole ancora competere, e lo vorrebbe fare al Milan.
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