Stasera si chiude il Mondiale del Milan: finale 3°-4° posto per due rossoneri

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Il Milan domani conclude il "suo" Mondiale: sono partiti in dieci, sono diventati in undici, rimangono in due a giocarsi la medaglia di bronzo

Il Mondiale in Nord America è agli sgoccioli. Mancano solamente due partite per concludere il torneo iridato: una è la finalissima e l'altra è la finalina per la medaglia di bronzo con due squadre scottate dalla recente sconfitta in semifinale che dovranno tirare fuori il loro orgoglio per cercare di ottenere in ogni caso un risultato di peso come un terzo posto Mondiale. E sarà proprio in questa partita tra le deluse che giocheranno gli ultimi giocatori del Milan rimasti: i due francesi Mike Maignan e Adrien Rabiot.

MONDIALI, STASERA ULTIMA PARTITA PER I MILANISTI

Per questo Mondiale sono partiti ben 10 giocatori del Milan. Durante il torneo sono diventati 11 con l'acquisto di Ramos e sono formalmente ritornati 10 con la scadenza del contratto di Luka Modric. Oggi ne sono rimasti solo due: Mike Maignan e Adrien Rabiot. Avrebbero sognato la finale con la Francia e invece si devono accontentare di giocarsi il bronzo. La partita si giocherà oggi alle ore 23 italiane a Miami e la sfidante sarà l'Inghilterra. La finalissima mondiale tra Spagna e Argentina, invece, si disputerà domenica alle ore 21 nello stadio di New York.