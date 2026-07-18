Massaro: "Milan ambizioso in tutto ciò che fa. Collaborazioni come quella con Msc Crociere sono fondamentali per continuare a crescere"

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Daniele Massaro ha colto l'occasione del rinnovo della collaborazione tra Milan e MSC Crociere per elogiare l'ambizione del club rossonero

Nella giornata di ieri il Milan ha comunicato il rinnovo della partnership con MSC Crociere che, per la quarta stagione consecutiva, è stato scelto dai rossoneri come sponsor di manica. Una collaborazione che è stata celebrata con tanto di evento ieri mattina a Casa Milan, sede del club, a cui hanno partecipato alcuni ex calciatori rossoneri. Tra questi anche Daniele Massaro, Brand Ambassador milanista, che ai microfoni della Gazzetta dello Sport ha offerto un suo commento in merito.

MILAN AMBIZIOSO IN TUTTO CIÒ CHE FA

Il commento di Daniele Massaro sulla rinnovata collaborazione tra Milan e MSC Crociere, che sarà sponsor di manica per la quarta stagione di fila: "Questo è un Milan ambizioso in tutto ciò che fa. Fuori dal campo, collaborazioni come quella con Msc Crociere sono fondamentali per continuare a crescere. Parliamo di due eccellenze che continuano assieme per raggiungere obiettivi sempre più alti. E anche in campo il club sta dimostrando con i fatti di voler tornare con continuità dove meritiamo di essere”