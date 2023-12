Ancelotti tra Real Madrid e Brasile: ora però sembra essere più vicino ai Blancos

Carlo Ancelotti non ha mai nascosto la sua felicità per essere diventato nuovamente l'allenatore del Real Madrid. Quando glielo hanno chiesto ha sempre risposto in modo sincero, ma ha anche sentito come un grande stimolo l'offerta da parte del Brasile per il Mondiale 2026. Il punto però è che non si è andati oltre perché la sua priorità è sempre stata quella di lavorare bene a Valdebebas.

Come riportato da Marca, c'è armonia totale tra allenatore, squadra, tifosi e, soprattutto, dirigenza. La convinzione che l'italiano sia l'uomo perfetto per i Blancos è assoluta, anche se nel calcio sono sempre i risultati a determinare. Ancelotti non ha parlato con Florentino Perez del futuro, ma i due sono in frequente contatto e si trovano a proprio agio nel discutere di idee. Il rinnovo può arrivare domani, tra due giorni o in qualsiasi momento. L'intesa è totale e assoluta, poi toccherà ai traguardi ottenuti "parlare". Infine è da considerare anche che Ednaldo Rodrigues è stato destituito dalla presidenza della CBF, il che significa che tutti i discorsi fatti con lui appartengono al passato e che ora la situazione è diversa.