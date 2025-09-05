Anche Ricardo Kakà ricorda e omaggia Giorgio Armani: il suo messaggio

La morte di Giorgio Armani, icona mondiale della moda ed eccellenza italiana nel mondo, ha colpito tutti. Uomo d'altri tempi, lo stilista era molto legato al mondo del calcio e in particolare a quello del basket dal momento che era proprietario sin dal 2008 dell'Olimpia Milano. Ma Armani ha vestito anche diverse squadre di calcio o addirittura la Nazionale. Tra i tanti campioni dello sport e personalità che hanno espresso un pensiero, anche l'ex leggenda rossonera Ricardo Kakà.

Il messaggio condiviso sui social da Kakà per Giorgio Armani: "Giorgio Armani è stato più di un'icona della moda, è stato un vero amico e una presenza costante durante tutto il mio percorso. La sua eleganza andava ben oltre gli abiti che disegnava; era nel modo in cui trattava le persone. Sarò sempre grato per gli anni di collaborazione, la fiducia e i momenti che abbiamo condiviso. Ha creduto in me fin dai miei primi giorni a Milano e questo ha significato molto. Giorgio, grazie per la tua amicizia, la tua visione e il tuo cuore. Riposa in pace"