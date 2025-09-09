Ancora panchina per Rabiot, dal primo minuto Maignan (con Theo): le formazione di Francia-Islanda

Oggi alle 20:30
di Antonello Gioia

Si riportano di seguito le formazioni ufficiali di Francia-Islanda, partita valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026, in programma stasera alle ore 20.45 al Parco dei Principi di Parigi. Spicca la presenze degli 'italiani' Maignan, Konè e Marcus Thuram, quest'ultimo schierato al centro dell'attacco, mentre in panchina va Adrien Rabiot.

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Koundé, Konaté, Upamecano, T. Hernández; Tchouaméni, Koné, Barcola; Olise, M. Thuram, Mbappé.
Allenatore: Deschamps.

ISLANDA (4-4-2): E. Ólafsson; Ellertsson, Grétarsson, Ingason, Pálsson; Anderson, Haraldsson, Johannesson, Thorsteinsson; A. Gudjohnsen, D. Gudjohnsen.
Allenatore: Gunnlaugsson.