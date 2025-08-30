Anguissa all'ultimo respiro: il Napoli piega il Cagliari nel finale
Nel remake della partita Scudetto dell'ultima stagione, il Napoli di Antonio Conte ci ha messo tutta la partita per tirare giù il muro del Cagliari di mister Pisacane. Gli Azzurri hanno trovato l'unico gol della partita al 95° minuto, a 20 secondi dal triplice fischio, grazie al gol di Franck Zambo Anguissa. Due su due dunque per i Campioni di Italia, mentre per i sardi arriva la prima sconfitta, dopo il pareggio contro la Fiorentina alla prima, ma rimane una prestazione incoraggiante per il futuro.
Di seguito si riporta il programma completo del secondo turno di Serie A.
Venerdì 29/8
18.30 - Cremonese-Sassuolo 3-2
20.45 - Lecce-Milan 0-2
Sabato 30/8
18.30 - Bologna-Como 1-0
18.30 - Parma-Atalanta 1-1
20.45 - Napoli-Cagliari 1-0
20.45 - Pisa-Roma 0-1
Domenica 31/8
18.30 - Torino-Fiorentina
18.30 - Genoa-Juventus
20.45 - Inter-Udinese
20.45 - Lazio-Hellas Verona
