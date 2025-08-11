Antognoni sulla griglia di partenza della Serie A: "Napoli e Inter in prima fascia, poi il Milan anche come sorpresa e la Juve"

Giancarlo Antognoni, ex capitano della Fiorentina, è intervenuto a Radio FirenzeViola e ha rilasciato queste parole sul campionato di Serie A che inizierà tra due settimane: "Napoli e Inter le vedo in prima fascia, poi il Milan anche come sorpresa e la Juventus. La Roma viene dopo assieme alla Fiorentina e poi alla Lazio, che non può fare acquisti anche se Lotito fa i miracoli (ride, ndr)".

Sulla sua ex squadra, la Fiorentina, che riportato Stefano Pioli in panchina, Antognoni ha invece dichiarato: "L'arrivo di Pioli è stata la cosa più importante, l'ho avuto da allenatore quando lavoravo alla Fiorentina in società: so come lavora, ci sono tecnici che migliorano e che peggiorano i calciatori, lui è uno che li migliora. La Fiorentina ha una buona rosa, i presupposti per far bene ci sono. Questa squadra deve migliorare la Conference, se arriva in Europa League va bene".