Antonini racconta: "Ibra mette grande pressione in allenamento, ma ti aiuta a migliorare"

© foto di © DANIELE MASCOLO

Cosa vuol dire allenarsi con Ibrahimovic? Il suo ex compagno al Milan, Luca Antonini, ha risposto così a questa domanda nell'intervista rilasciata al canale YouTube di Carlo Pellegatti: "Lui predente il massimo da tutti e la stessa voglia di vincere che ha lui. A volte è pesante, mette grande pressione. A me e Abate ci martellava. Lui non lo faceva con cattiveria, ma voleva solo aiutarci a migliorare. Ti faceva crescere e ti trasmetteva la giusta mentalità. Avere un giocatore così in spogliatoio in semifinale".