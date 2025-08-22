Arens (Bild): "Boniface è un gigante fragile. A Leverkusen era retrocesso a terzo attaccante"

Phillipp Arens, collega della Bild al seguito del Bayer Leverkusen, fa il punto su Victor Boniface. Ecco le sue parole a Radio Sportiva:

"È un gigante fragile, tutti conosciamo gli infortuni di Boniface. Quando è arrivato due anni fa ha fatto innamorare la gente di Leverkusen perché è un attaccante che non si trova ovunque. Grosso, muscoloso ma anche con una tecnica molto interessante. I numeri del primo anno sono stati molto interessanti, ma a gennaio 2024 si è fatto male agli adduttori e poi è tornato ad aprile, non in forma. Nell'ultima stagione è partito bene, ha anche segnato al Milan ma in autunno qualcosa è cambiato: ha avuto un incidente stradale, poi un infortunio al polpaccio. A gennaio grande offerta dell'Al Nassr per 70 milioni, trattativa saltata all'ultimo minuto. Poi il rapporto tra Leverkusen e Boniface si è rotto".

Sulla preparazione in questa stagione

"La sua preparazione è stata un incubo. Ha lavorato a Marbella con un allenatore personale, per essere in forma. Feci un'intervista con lui a Rio de Janeiro, mi disse: al 100% resto qui, il mio futuro è al Bayer Leverkusen ma alla fine ha giocato solo 85 minuti in 5 amichevoli. Ci sono sempre stati dei problemi muscolari ed è retrocesso a terzo attaccante, dopo Schick e Christian Kofane, arrivato dall'Albacete. Io penso che sia giusta questa separazione, lui è sempre in giovane e quando in forma è un fuoriclasse ma è anche fragile".

Può giocare in un modulo a 2 punte, come dovrebbe essere quello di Allegri?

"L'idea di Ten Hag per tenerlo era giocare a due punte, perché può fare anche il 10. A marzo in una partita contro lo Stoccarda giocò nel ruolo di Wirtz. Anche in Belgio ha fatto la seconda punta".

Sull'affare

"5 milioni di prestito, 24 per il riscatto è un'opzione molto sicura per entrambe le parti. Naturalmente lui ha fatto impazzire i tifosi, ma il numero uno è Schick che non ha mai mollato, anche dopo gli infortuni. Boniface invece si è fatto notare dopo un infortunio filmandosi sui social guidando 140 km/h sull'autostrada".