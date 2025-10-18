Atalanta-Milan, pubblicati prezzi e informazioni sui biglietti del settore ospiti

Quello con il Milan sarà il quarto, ed ultimo, match casalingo che i nerazzurri disputeranno nel mese di ottobre nonché il primo turno infrasettimanale della stagione in campionato.

I biglietti per assistere alla partita saranno a disposizione degli sportivi interessati a partire dalle 10:00 di lunedì 20 ottobre e, salvo esaurimento posti disponibili, sino al calcio d'inizio fissato per martedì 28 ottobre alle 20:45.

SETTORI E PREZZI

I tagliandi saranno acquistabili online, nei punti vendita Vivaticket abilitati su territorio nazionale e al Ticketing Point della New Balance Arena nei giorni e orari di apertura.

Di seguito i settori e i relativi prezzi ai quali vanno sommate le commissioni di servizio Vivaticket.

Le tariffe prezzo intero nei settori Tribuna Rinascimento, Rinascimento G, Tribuna Ovest, Tribuna Onore e Pitch View potranno subire variazioni (dynamic pricing).

Per gli acquisti online, nei settori Curva Nord Pisani e Curva Sud Morosini, è necessario il caricamento in digitale su Dea Card in corso di validità.

I tagliandi per i settori Curva Nord Pisani e Curva Sud Morosini saranno in vendita in modalità tradizionale, ovvero senza Dea Card, esclusivamente nei punti vendita di Bergamo e provincia.

TICKETING POINT NEW BALANCE ARENA

Il giorno partita il Ticketing Point della New Balance Arena sarà aperto 4 ore prima l'orario d'inizio del match.

Al Ticketing Point sarà possibile:

- acquistare i biglietti della partita, se disponibili;

- avere assistenza in caso di malfunzionamento dei tagliandi o degli abbonamenti.

SETTORE OSPITI

In ottemperanza alle disposizioni delle autorità competenti, la vendita del settore ospiti è riservata ai soli sottoscrittori dei programmi di fidelizzazione dell'AC Milan.

MODALITÀ DI VENDITA

I biglietti del settore ospiti saranno in vendita dalle 10 del 23 ottobre alle 19 del giorno precedente la gara:

•⁠ ⁠⁠online sul sito https://www.vivaticket.com/it

•⁠ ⁠⁠nei punti vendita Vivaticket abilitati su territorio nazionale

PREZZO

Intero: € 35