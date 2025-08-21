Athekame: "Allegri insiste molto sulla fase difensiva. Impatto positivo con il mister"

vedi letture

Intervenuto in conferenza stampa, Zachary Athekame ha dichiarato su Max Allegri e sui compagni di squadra:

Sull'importanza della fase difensiva per Allegri

"Con l'allenatore lavoriamo tanto tatticamente e difensivamente, e riusciamo a farlo bene. Sappiamo che la difesa è molto importante ed Allegri insiste molto. A Milanello mi hanno impressionato tutti. Ci sono giocatori fantastici con un'esperienza enorme, quindi la mia impressione è stata positiva".

Sugli idoli d'infanzia e la prima impressione del calcio italiano dopo le sfide in Champions contro Atalanta e Inter

"Ho giocato con l'Inter e l'Atalanta. Quando si gioca con squadre di questo calibro sono pronte, mettono intensità, e questo mi ha colpito. MI ispiro molto a Daniel Alves, così come a tanti altri calciatori che giocano sulla fascia destra".

Quanto ha influito nella tua scelta Allegri?

"L'impatto è stato positivo. Ho voluto venire qua. È vero che è un allenatore importante. Ho visto che è molto disciplinato e questo è molto importante per me, e questo mi permetterà di migliorare molto".