Athekame dall'inizio nell'amichevole contro l'Albania U21

Oggi alle 18:20News
di Francesco Finulli

La Svizzera U21 scende in campo alle 18.30, tra pochissimi minuti, in una gara amichevole contro i pari età dell'Albania. I rossocrociati, che tra le proprie fila possono contare sul terzino rossonero Zachary Athekame, hanno vinto il primo impegno di questa sosta battendo 2-0 l'Estonia nella gara di Qualificazione agli Europei di categoria. Come allora, anche oggi il laterale arrivato al Milan nel corso di quest'ultima estate parte titolare come terzino destro di un 4-3-1-2.

La formazione della Svizzera:

SVIZZERA U21 (4-3-1-2):

Spycher
Athekame, Nyakossi, Ogbus, Freimann
Chipperfield, Meyer, Derbaci
Konietzke
Giger, Bajrami

All. Stauch