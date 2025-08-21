Athekame: "Obiettivi? Penso sia importante concentrarsi sul presente e non sul futuro. Qui posso imparare tante cose"
In merito agli obiettivi stagionali, Zachary Athekame ha spiegato oggi in conferenza stampa a Casa Milan:
Che obiettivi hai trovato nello spogliatoio? Te ne sei imposto uno tuo?
"Il Milan è un club storico, con una storia importante. Abbiamo degli obiettivi, certo, siamo un club molto grande e prestigioso. Penso sia importante concentrarsi sul presente e non sul futuro, e la cosa importante sarà concentrarsi sulle prime partite, sul presente".
In cosa pensi tu possa migliorare?
"Come avete detto sono molto giovane. Posso migliorare in tutto, devo imparare molto, e sono in una squadra dove posso apprendere. In Italia l'aspetto tattico importante. Sono giovane, mi piace imparare e sono molto motivato ad imparare soprattutto al cospetto di giocatori così importante".
