Athekame racconta: "Mi ispiro molto a Daniel Alves"

Intervenuto in conferenza stampa, Zachary Athekame ha dichiarato su Max Allegri e sui compagni di squadra:

Sull'importanza della fase difensiva per Allegri

"Con l'allenatore lavoriamo tanto tatticamente e difensivamente, e riusciamo a farlo bene. Sappiamo che la difesa è molto importante ed Allegri insiste molto. A Milanello mi hanno impressionato tutti. Ci sono giocatori fantastici con un'esperienza enorme, quindi la mia impressione è stata positiva".

Sugli idoli d'infanzia e la prima impressione del calcio italiano dopo le sfide in Champions contro Atalanta e Inter

"Ho giocato con l'Inter e l'Atalanta. Quando si gioca con squadre di questo calibro sono pronte, mettono intensità, e questo mi ha colpito. Mi ispiro molto a Daniel Alves, così come a tanti altri calciatori che giocano sulla fascia destra".

Come terzino che gioca a grandi livelli a chi ti ispiri? Quale livello vuoi raggiungere?

"Ho dei buoni dati da questo punto di vista. Non mi piace però molto paragonarmi agli altri. Mi ispiro a giocatori molto forti ma preferisco concentrarmi su di me. Come dicevo è importante ispirarsi a questa giocatore ma è importante concentrarsi su se stessi".