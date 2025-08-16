Athekame saluta lo Young Boys: "Mi aspetta una nuova avventura ma una parte di me resterà sempre con voi"
Zachary Athekame, nella mattinata di ieri, è stato ufficializzato come nuovo calciatore del Milan. Il terzino svizzero è arrivato dietro il pagamento di 10 milioni di euro e il 10% sulla futura rivendita assicurato dal club rossonero allo Young Boys. E proprio al club di Berna è destinato il messaggio di saluto e ringraziamento che il classe 2004 ha scritto su Instagram nelle scorse ore.
Il messaggio di Athekame allo Young Boys e ai suoiu tifosi:
"Grazie, cara famiglia YB
Mi avete accolto a braccia aperte sin dal primo giorno – in campo, nello spogliatoio e sugli spalti.
Mi avete segnato, non solo a livello sportivo, ma anche come persona.
Grazie per la vostra fiducia, il vostro sostegno e per tutti i momenti indimenticabili vissuti al Wankdorf.
Mi aspetta una nuova avventura, ma una parte di me resterà sempre con voi".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan