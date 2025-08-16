Athekame saluta lo Young Boys: "Mi aspetta una nuova avventura ma una parte di me resterà sempre con voi"

Zachary Athekame, nella mattinata di ieri, è stato ufficializzato come nuovo calciatore del Milan. Il terzino svizzero è arrivato dietro il pagamento di 10 milioni di euro e il 10% sulla futura rivendita assicurato dal club rossonero allo Young Boys. E proprio al club di Berna è destinato il messaggio di saluto e ringraziamento che il classe 2004 ha scritto su Instagram nelle scorse ore.

Il messaggio di Athekame allo Young Boys e ai suoiu tifosi:

"Grazie, cara famiglia YB

Mi avete accolto a braccia aperte sin dal primo giorno – in campo, nello spogliatoio e sugli spalti.

Mi avete segnato, non solo a livello sportivo, ma anche come persona.

Grazie per la vostra fiducia, il vostro sostegno e per tutti i momenti indimenticabili vissuti al Wankdorf.

Mi aspetta una nuova avventura, ma una parte di me resterà sempre con voi".