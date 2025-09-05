Athekame titolare con la Svizzera U21: calcio di inizio alle 18
La Svizzera U21 oggi alle 18 scende in campo per la gara di qualificazione al prossimo europeo. I giovani rossocrociati saranno ospiti dell'Estonia tra pochi minuti presso lo stadio "Kadrioru" della capitale Tallinn. Una gara che interessa il Milan da vicino per la presenza del nuovo acquisto rossonero Zachary Athekame, calciatore svizzero che oggi parte titolare sulla fascia destra all'interno di un 4-3-1-2, disegnato dal selezionatore Sascha Stauch.
Di seguito la formazione della Svizzera U21:
SVIZZERRA U21
Huber
Athekame, Nyakossi, May, Freimann
Tsawa, Kacuri, Meichtry
Chipperfield
Zé, Vogt
A disp.: Spycher, Guzzo, Beney, Meyer, Bajrami, Marques, Ogbus, Konietzke, Giger. All. Stauch
