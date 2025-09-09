Bagatti: "Le under 23 non mi entusiasmano: i giovani possono giocare anche senza seconde squadre"

Massimo Bagatti, ex allenatore del Legnago Salus che l'anno scorso ha giocato contro il Milan Futuro in Serie C, è stato intervistato sulle frequenze di TMW Radio nel corso del programma A Tutta C. Il tecnico si è espresso così sulla questione delle seconde squadre under 23: "Io come ho detto anche in altre interviste, sono un po' vado contro tendenza, l'Under 23 non è entusiasma, io quest'anno ho giocato contro il Milan, io allenavo una squadra che aveva un'età media più bassa della loro".

Continua Bagatti: "Credo che si possano fare squadre giovani e far giocare i giovani anche senza il progetto delle seconde squadre. Vedo la Serie C come un campionato più di campanile, di piazze, di tifoserie e onestamente sono sincero nel mio entusiasmo, anche il primo anno allenavo la Serie C, avevo tre o quattro giovani e alla fine ora i vari Pizzignacco e Zanoli sono giocatori che giocano in Serie A e Serie B, quindi si possono valorizzare i giovani anche senza il progetto delle seconde squadre, basta farli giocare".