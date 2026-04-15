Baiocchini: "Se arrivasse un'offerta per Leao, il Milan la prenderebbe in considerazione"

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Un'altra settimana difficile per Rafael Leao, numero 10 e giocatore più pagato del Milan. Sabato, uscendo dal campo contro l'Udinese sul punteggio di 0-3 per gli ospiti, il portoghese è stato subissato di fischi dai suoi tifosi, come mai era successo con questa intensità. Un gesto che potrebbe aver incrinato in maniera definitva il rapporto tra il calciatore milanista e i sostenitori del Diavolo. Ma prima di fare ipotesi sul futuro o lanciarsi in altre considerazioni, è necessario per il calciatore rimanere concentrati sulle prossime sei partite.

Intanto però Manuele Baiocchini, collega inviato per Sky Sport 24, ha parlato così della situazione e di quello che sarà il futuro di Leao: "A fine stagione c'è un grande punto interrogativo. In questo momento Leao non sta facendo vedere quello di cui è capace, le sue potenzialità. Ha uno stipendio pesante che arriva quasi a 7 milioni di euro: non è arrivata un'offerta e ci sono state richieste di informazioni ma qualora arrivasse un'offerta, il Milan la prenderebbe in considerazione. Se dovesse arrivare intorno ai 60 milioni di euro, quello potrebbe essere il prezzo estivo, il club potrebbe anche decidere di privarsi di quello che rappresenta un po' un interrogativo per il futuro"