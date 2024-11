Baldini: "Il Milan Futuro ha qualità. Ma il calcio in C dev'essere del territorio"

Non c'è storia. Il Pescara vince in scioltezza il recupero in casa con il Milan Futuro. Finisce 4-1, ed è un punteggio che in un certo senso va anche stretto alla squadra prima in classifica e con 6 punti di vantaggio rispetto a Ternana e Virtus Entella. Tanto basta per rendere l'idea della forza e dell'organizzazione che Silvio Baldini è riuscito a dare ai suoi calciatori. L'allenatore nella conferenza stampa post gara ha analizzato il successo.

"I calciatori sono straordinari, la partita non era semplice perchè il Milan Futuro ha qualità. Il Pescara non ha sbagliato nulla ed è stato giustamente premiato. Non è stata una passeggiata, bisognava stare attenti e i giocatori lo sono stati. Il gruppo ci tiene, anche sul 4-1 hanno rincorso tutti i palloni. Veramente bravi tutti. - ha dichiarato Baldini - Se hanno senso le squadre B? Dal mio punto di vista il calcio in C dev'essere del territorio.

Faccio un esempio: sarebbe stato bello che in questa categoria ci fosse la Sambenedettese, con la sua storia e la loro tradizione. Oppure il Chieti e il fascino del campanile. La squadra B è giusta averla ma in un campionato parallelo dove giocano fra di loro. Sei punti di vantaggio dalle seconde? Se voglio raggiungere il traguardo sogno di avere queste gratificazioni. La mia vita è in funzione dell'obiettivo che ci siamo dati. Guardare la classifica ora non serve, adesso devo pensare solamente a migliorare i miei calciatori. Questa sera per esempio abbiamo migliorato il nostro rendimento sotto porta. Il Milan ci ha fatto i complimenti, a me personalmente per i miei valori. E li ringrazio davvero. Quanti margini di miglioramento ha ancora il Pescara? Tanti, perchè contro il Pineto ripartiremo da zero".