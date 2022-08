Ballo-Tourè piace al Galatasaray: se esce il senegalese potrebbe arrivare un terzino giovane

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In uscita dal Milan ci sarebbe Fodè Ballo-Tourè. Il terzino senegalese non ha convinto nel corso della sua prima stagione a Milanello e non trova spazio dietro a uno straripante Theo Hernandez. Sul giocatore ci sarebbe un vivo interesse del Galatasaray. Se Ballo dovesse partire, il Milan potrebbe prendere un terzino giovane, under 21, come riserva del numero 19 rossonero e che potrebbe essere utile anche per il discorso delle liste europee.