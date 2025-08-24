Le pagelle di Tuttosport: flop Allegri, 0 tiri per Gimenez

Il Milan perde in casa contro la Cremonese all'esordio in campionato. Stando ai colleghi di Tuttosport il migliore in campo tra le file rossonere è stato Luka Modric, la cui prestazione è stata premiata con una sufficienza piena, 6,5: "Al 53’ Va vicino al golazo con un bel tiro dalla distanza, il ritmo è quello che è, ma riesce a fare bene finché ne ha nelle gambe".

Per il resto i voti della formazione milanista sono bassi, e non potrebbe essere altrimenti considerata la prestazione insufficiente che gran parte di loro hanno offerto. Oltre a Luka Modric, gli unici a evitare l'insufficienza sono stati Mike Maignan (voto 6), Alexis Saelemaekers (voto 6) e Matteo Gabbia (voto 6).

Per il resto valutazione non superiore al 5,5 per Fofana, Jimenez, Chukwueze, Loftus-Cheek, Estupinan, Pavlovic, Tomori, Pulisic. Peggiore in campo Santiago Gimenez, voto 4,5: "Ci prova dopo 5’, ma trova il piede di Baschirotto, poi segna al 20’ ma è in fuorigioco: la voce 0 tiri in porta a fine gara pesa eccome".

Rimandato nel giorno del suo ritorno sulla panchina del Milan Max Allegri (voto 5): "Flop clamoroso alla prima in casa contro la neo promossa Cremonese.".