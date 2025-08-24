Le pagelle del CorSport: Modric l'eleganza in persona, Loftus versione anno passato

Il Milan perde in casa contro la Cremonese all'esordio in campionato. Stando ai colleghi del Corriere dello Sport il migliore in campo tra le file rossonere è stato Luka Modric, la cui prestazione è stata premiata con una sufficienza piena, 6,5: "È diventato l’esordiente più anziano della storia della serie A. L’eleganza in persona, tocca la palla in modo sublime e smista palloni da ogni angolazione del campo. Conclusione da fuori che fa tremare Audero".

Per il resto i voti della formazione milanista sono bassi, e non potrebbe essere altrimenti considerata la prestazione insufficiente che gran parte di loro hanno offerto. Oltre a Luka Modric, gli altri due a salvarsi sono Mike Maignan (voto 6) e Alexis Saelemaekers (voto 6).

Per il resto valutazione non superiore al 5,5 per Pavlovic, Gabbia, Tomori, Chukwueze, Estupinan, Jashari e Pulisic, mentre tra i bocciati rientrano Santiago Gimenez (voto 5) e Youssouf Fofana (voto 5). Peggiore in campo Loftus-Cheek, voto 4,5: "Da lui Allegri si aspetta tanti gol, ma non punge. Partita scialba, da Loftus versione anno passato. Non segue l’inserimento di Baschirotto in area sul vantaggio della Cremonese".

Rimandato nel giorno del suo ritorno sulla panchina del Milan Max Allegri (voto 5): "Il ritorno a San Siro dopo 11 anni è emozionante ma deludente. Il Milan comincia con il piede sbagliato".