Le pagelle della Gazzetta: Modric il migliore, Gimenez il peggiore. Max, c'è da lavorare

Il Milan perde in casa contro la Cremonese all'esordio in campionato. Stando ai colleghi della Gazzetta dello Sport il migliore in campo tra le file rossonere è stato Luka Modric, la cui prestazione è stata premiata con una sufficienza piena, 6,5: "A questi ritmi, può giocare altri 40 anni. Palleggia, lancia, cerca il gol. Una pozza d’acqua limpida nel deserto tecnico rossonero".

Per il resto i voti della formazione milanista sono bassi, e non potrebbe essere altrimenti considerata la prestazione insufficiente che gran parte di loro hanno offerto. Oltre a Luka Modric, gli altri che si "salvano" sono Mike Maignan (voto 6), Strahinja Pavlovic (voto 6), salvato dal gol, e Pervis Estupinan (voto 6), salvato dall'assist.

Per il resto valutazione non superiore al 5,5 per Gabbia, Saelemaekers, Jimenez, Chukwueze e Jashari, mentre tra i bocciati rientrano Christian Pulisic (voto 5), Fikayo Tomori (voto 5) e Youssouf Fofana (voto 5). Peggiore in campo Santiago Gimenez, voto 4,5: "Baschirotto gli sporca un sinistro sul palo, poi lo mette spesso e volentieri a cuccia. Fa la figura del cucciolo, pure sfortunato nel finale".

Rimandato nel giorno del suo ritorno sulla panchina del Milan Max Allegri (voto 5): "Dove è finita la magia del precampionato? Il suo Milan è lento, prevedibile e disattento in difesa. Come ama dire Max: c’è da lavorare".