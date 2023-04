Barcellona, continua il periodo di crisi: chiuso BarcaTv dopo 24 anni

Fonte: Calcio & Finanza

Continua la situazione precaria del Barcellona a livello economico. Il club blaugrana, infatti, dice addio a BarcaTv a 24 anni dalla sua nascita. I dipendenti del canale, riporta Calcio & Finanza, hanno appreso della decisione solo nelle ultimissime ore. Fra loro ci sono 14 lavoratori dei Barça Studios, che sono a libro paga del club.

Il resto, circa 150 persone, è stato pagato da Telefónica ma costretto a condizioni di lavoro sempre più precarie, tanto da indire diversi giorni di sciopero in occasione di alcune partite del Barcellona fino a quando non era stato raggiunto un accordo a metà febbraio. Al momento l’idea è che Barça Tv prosegua con le risorse di Barça Studios ma solo in streaming su internet e con molte limitazioni per quanto riguarda la copertura degli eventi.