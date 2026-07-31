Il Barcellona ricorda Baresi: "La sua leadership, eleganza e eredità nel mondo del calcio rimarranno sempre nella memoria dei tifosi"

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Così il Barcellona su X ha voluto ricordare Franco Baresi, leggendario capitano del Milan, nel giorno della sua scomparsa.

"Il FC Barcelona desidera esprimere le più sentite condoglianze per la scomparsa di Franco Baresi, leggenda del calcio italiano e capitano per sempre dell'AC Milan. La sua leadership, eleganza e eredità nel mondo del calcio rimarranno sempre nella memoria dei tifosi. Riposa in pace, Franco": così il Barcellona su X ha voluto ricordare Franco Baresi, leggendario capitano del Milan, nel giorno della sua scomparsa.

La nota del Milan

Sul sito ufficiale di AC Milan, si legge una nota ufficiale del club rossonero riguardante la scomparsa di Franco Baresi, eterno ed indimenticabile capitano del club: "Non è semplice comunicare la perdita di un battito del nostro cuore, di uno dei respiri della nostra anima. Ma tutto il Milan e tutti i Milanisti devono provare ad essere all'altezza di Franco Baresi, bisogna farsi forza e raccogliere tutte le energie utili, pur fra le lacrime e la commozione di un momento che pesa tantissimo. Franco ci ha lasciati, dopo averci regalato solo pochi mesi fa l'ultima grande, orgogliosa immagine di sé in uno stadio gremito, collegato con tutto il mondo, per una cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali milanesi che lui ha reso storica. Abbracciamo tutti uniti il ricordo gigantesco di Franco, sapendo che ci terrà sempre per mano, e che ci darà una motivazione in più per ogni istante della nostra vita rossonera. Per sempre. Perché Baresi è per sempre".