News VIDEO - A Perth, il Milan onora così Franco Baresi: silenzio e applauso uniti attorno alla sua maglia

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Al termine dell'allenamento odierno al "Sam Kerr Football Center" di Perth, in Australia, il gruppo squadra del Milan ha omaggiato Franco Baresi.

Al termine dell'allenamento odierno al "Sam Kerr Football Center" di Perth, in Australia, il gruppo squadra del Milan ha osservato un minuto di silenzio in onore del leggendario capitano rossonero Franco Baresi, scomparso oggi all'età di 66 anni. Ruben Amorim ha radunato i suoi calciatori in cerchio e Matteo Gabbia, capitano in assenza di Mike Maignan, ha posto una maglia con il numero 6 al centro del campo.

Si riporta di seguito il video pubblicato sui social dall'AC Milan:

United in remembrance ❤️



In Perth, Rúben Amorim, his staff and the entire team observed a minute of silence in memory of Franco Baresi ❤️ pic.twitter.com/Btbhv017tM — AC Milan (@acmilan) July 31, 2026

La nota del Milan

Sul sito ufficiale di AC Milan, si legge una nota ufficiale del club rossonero riguardante la scomparsa di Franco Baresi, eterno ed indimenticabile capitano del club: "Non è semplice comunicare la perdita di un battito del nostro cuore, di uno dei respiri della nostra anima. Ma tutto il Milan e tutti i Milanisti devono provare ad essere all'altezza di Franco Baresi, bisogna farsi forza e raccogliere tutte le energie utili, pur fra le lacrime e la commozione di un momento che pesa tantissimo. Franco ci ha lasciati, dopo averci regalato solo pochi mesi fa l'ultima grande, orgogliosa immagine di sé in uno stadio gremito, collegato con tutto il mondo, per una cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali milanesi che lui ha reso storica. Abbracciamo tutti uniti il ricordo gigantesco di Franco, sapendo che ci terrà sempre per mano, e che ci darà una motivazione in più per ogni istante della nostra vita rossonera. Per sempre. Perché Baresi è per sempre".