Inter, Chivu inizia la conferenza parlando di Baresi: "Abbiamo perso una grande icona del calcio mondiale"

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Durante la prima conferenza stampa ad Hong Kong, Christian Chivu, allenatore dell'Inter, ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa di Franco Baresi.

Durante la prima conferenza stampa ad Hong Kong, Christian Chivu, allenatore dell'Inter, ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa di Franco Baresi: "Ci uniamo alle condoglianze rivolte alla famiglia di Franco Baresi. Tutti coloro che amano questo sport oggi hanno perso una grande icona del calcio mondiale"

Come sta la squadra? "La squadra sta bene, ha lavorato in Germania: ovviamente non siamo al 100% fisicamente, ma è normale. Per questo faremo del nostro meglio, mettendo in campo il massimo della nostra intensità possibile".

Cosa porta l'arrivo di Stones alla squadra e cosa si aspetta dalle prossime settimane? "Sono contento dell'arrivo di Stones: è importante per noi per tante cose. Per la qualità, per la personalità, per il carisma. Aumenta il livello della nostra difesa. Al momento ci godiamo chi abbiamo qui, stiamo aspettando chi rientrerà dalle vacanze post-mondiali, poi abbiamo di fronte ancora un mese di calciomercato. La squadra è competitiva, ma c'è sempre bisogno di giocatori importanti, che ti fanno fare il salto di qualità e che ti permettono di rimanere in linea con le ambizioni di questa società".

Manca qualcosa alla squadra? "Serve pazienza. Io chiedo di alzare il livello, sicuramente ci piacciono giocatori che portino entusiasmo, che vogliano far parte di questo gruppo meraviglioso. Valuteremo le opportunità".

Affronterete il City che è allenato da Enzo Maresca. "Ha già vinto la Championship e il Mondiale per Club, è giovane ma ha già fatto molto bene. Penso sia l'uomo giusto per guidare il Club dopo Guardiola".