Primo Piano Ciao Franco, simbolo di un calcio che non c'è più

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Una vita intera al Milan, dal debutto nel 1978 fino al giorno del ritiro nel 1997. Una carriera da Capitano. Franco Baresi ha rappresentato ciò che il calcio è stato, e che probabilmente non sarà più, quei valori di questo sport che sono andati perduti e appartengono ad un’altra epoca.

Tutto il mondo sta ricordando Franco, in ogni parte del pianeta c'è qualche sportivo che si è fermato a dedicare un pensiero al Capitano. Dal messaggio struggente di Paolo Maldini, l’altra grande bandiera di questo club, a tutti i suoi ex compagni di squadra. Il Real Madrid ha fatto un comunicato di saluto, così come tutte le società di serie A.

Perché Baresi non è stato solo uno dei difensori più forti della storia mondiale, ma anche simbolo di un calcio che incarnava valori veri, che purtroppo oggi non ci sono più. Baresi è stato un giocatore leale, elegante, apprezzato persino dagli avversari. E se oggi siamo tutti più tristi è perché Franco ci ricorda di quel Milan Glorioso, che dominava il mondo e lo faceva con un uomo al centro di tutto, Franco con la fascia al braccio e la numero 6. Quella maglia non la indosserà più nessuno. Sarà per sempre tua.

Il dolore oggi è davvero forte. Tutta la redazione di MilanNews.it si stringe attorno alla famiglia Baresi per la scomparsa di Franco.

Addio Capitano.