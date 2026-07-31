Buffon: "Grazie a Baresi, ho capito cosa significasse rappresentare il calcio con classe, leadership e rispetto"

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Gianluigi Buffon, ex portiere, si è così espresso sui suoi canali social ricordando Franco Baresi, leggendario capitano del Milan scomparso oggi.

Gianluigi Buffon, ex portiere, si è così espresso sui suoi canali social ricordando Franco Baresi, leggendario capitano del Milan scomparso oggi: "Il 19 novembre 1995 ho esordito in Serie A contro il Milan. Avevo 17 anni e dall'altra parte c'era il capitano di quella squadra: Franco Baresi. Per un ragazzo della mia età, trovarmi in campo contro campioni come lui era qualcosa di incredibile. Da quel giorno in poi, ho compreso ancora più chiaramente cosa significasse rappresentare il calcio con classe, leadership e rispetto. Ciao Franco. Riposa in pace".

La nota del Milan

Sul sito ufficiale di AC Milan, si legge una nota ufficiale del club rossonero riguardante la scomparsa di Franco Baresi, eterno ed indimenticabile capitano del club: "Non è semplice comunicare la perdita di un battito del nostro cuore, di uno dei respiri della nostra anima. Ma tutto il Milan e tutti i Milanisti devono provare ad essere all'altezza di Franco Baresi, bisogna farsi forza e raccogliere tutte le energie utili, pur fra le lacrime e la commozione di un momento che pesa tantissimo. Franco ci ha lasciati, dopo averci regalato solo pochi mesi fa l'ultima grande, orgogliosa immagine di sé in uno stadio gremito, collegato con tutto il mondo, per una cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali milanesi che lui ha reso storica. Abbracciamo tutti uniti il ricordo gigantesco di Franco, sapendo che ci terrà sempre per mano, e che ci darà una motivazione in più per ogni istante della nostra vita rossonera. Per sempre. Perché Baresi è per sempre".