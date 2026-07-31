Pavlovic entusiasta: "È incredibile sapere che Modric resterà con noi almeno un’altra stagione. Magari anche di più..."

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Il difensore rossonero Strahinja Pavlovic si è detto felicissimo della decisione di Luka Modric che proseguire la sua carriera al Milan

Strahinja Pavlovic, intervistato dalla Gazzetta dello Sport nel ritiro del Milan a Perth, ha commentato così la permanenza in rossonero di Luka Modric: "È incredibile sapere che resterà con noi almeno un’altra stagione. Magari anche di più, vedremo... Luka è una persona straordinaria. Quando hai accanto un campione così, puoi imparare tantissimo: è molto più grande di me, ma quando siamo insieme mi sembra di avere la sua stessa età. Possiamo parlare di tutto perché è davvero un grande uomo.

Se c’è qualcosa in particolare che ho imparato da lui? Prima di tutto il modo in cui vive il calcio. È un professionista straordinario e ho la sensazione che ogni minuto che trascorre a Milanello abbia uno scopo preciso: dalla routine prima dell’allenamento a come si prende cura del proprio corpo. Ha 41 anni e in campo non lo vedi mai stanco, né dà mai l’impressione di non voler fare qualcosa: è sempre il primo a correre e lo fa con un grande sorriso. Per me è incredibile vedere che abbia ancora tutta questa passione per il calcio. Dove mi immagino alla sua età? Non lo so. Spero di essere come lui".