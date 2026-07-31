Quando Maradona indossò la 6 rossonera di Baresi, dicendo: "È il massimo come difensore. Porterò il ricordo per sempre"

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Franco Baresi, leggendario ed eterno capitano del Milan, è morto oggi, presso la sua abitazione a Travagliato, all’età di 66 anni.

C'è un'immagine che, probabilmente più di ogni altre, restituisce alla storia quella che è stata la grandezza del difensore e del calciatore Franco Baresi: è un ritratto di spalle di Diego Armando Maradona, di spalle, con addosso la maglia rossonera numero 6 di Baresi. Intercettato in quei momenti negli spogliatoi, al termine del match del 1 ottobre 1989 vinto per 3-0 dal Napoli sul Milan, l'argentino disse con sicurezza e convinzione: "Questa maglia è di un grandissimo giocatore. Io penso che Franco Baresi è il massimo come difensore e questo è un ricordo che mi porterò per tutta la vita".

La nota del Milan in onore di Franco Baresi

Sul sito ufficiale di AC Milan, si legge una nota ufficiale del club rossonero riguardante la scomparsa di Franco Baresi, eterno ed indimenticabile capitano del club, scomparso oggi all'età di 66 anni: "Non è semplice comunicare la perdita di un battito del nostro cuore, di uno dei respiri della nostra anima. Ma tutto il Milan e tutti i Milanisti devono provare ad essere all'altezza di Franco Baresi, bisogna farsi forza e raccogliere tutte le energie utili, pur fra le lacrime e la commozione di un momento che pesa tantissimo. Franco ci ha lasciati, dopo averci regalato solo pochi mesi fa l'ultima grande, orgogliosa immagine di sé in uno stadio gremito, collegato con tutto il mondo, per una cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali milanesi che lui ha reso storica. Abbracciamo tutti uniti il ricordo gigantesco di Franco, sapendo che ci terrà sempre per mano, e che ci darà una motivazione in più per ogni istante della nostra vita rossonera. Per sempre. Perché Baresi è per sempre".