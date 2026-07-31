Tonali rivela: "Avevo deciso di tornare in Italia, ma è stato impossibile per i soldi"

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Sandro Tonali, centrocampista del Tottenham, si è così espresso alla BBC sulla sua scelta di traferirsi alla corte di Roberto De Zerbi.

Sandro Tonali, centrocampista del Tottenham, si è così espresso alla BBC sulla sua scelta di traferirsi alla corte di Roberto De Zerbi: "Abbiamo parlato del Brescia, della difficile situazione che sta affrontando il nostro club. Brescia è così piccola. Ci sono stato due settimane e l'ho incontrato due o tre volte.

Onestamente, ho parlato anche con un'altra squadra, ma alla fine la decisione di unirmi agli Spurs è stata facile. Quando si parla con un team, la prima impressione è fondamentale e la mia è stata molto positiva. Quando sei felice dopo una chiacchierata di 10 minuti, è tutto perfetto, tutto è a posto. Ho parlato con mia moglie, e questa è stata la prima cosa. Volevamo cambiare la nostra vita, non solo per la città, ma per tutto. Abbiamo parlato con due club. Avevamo deciso di tornare in Italia, ma era impossibile per via dei soldi - ha ammesso, riporta la BBC, spiegando che i club potevano permettersi il suo stipendio, ma non il costo del trasferimento -. L'Inghilterra era la nostra soluzione e lì abbiamo trovato la soluzione migliore per me, per la mia carriera, per il calcio, per la mia felicità, per la mia famiglia. Ho parlato con due squadre. Dopo 10-15 minuti ho capito che il Tottenham sarebbe stata la mia prossima squadra.

Non so che impressione abbiate dei calciatori come me, ma onestamente, sono una persona normale. Quando torno in Italia, vado dalla mia famiglia, da mia nonna, dai miei amici. Se va bene per la mia famiglia, va bene anche per me".