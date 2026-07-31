Addio Baresi, il ricordo della Lega Calcio Serie A: "Un modello per intere generazioni"

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Attraverso il suo sito, la Lega Calcio Serie A ha voluto ricordare così Franco Baresi nel giorno della sua scomparsa: "Ci ha lasciati Franco Baresi all'età di 66 anni. Storica bandiera del Milan, uno dei più grandi difensori centrali della storia del calcio mondiale, ha disputato la sua intera carriera in maglia rossonera, con la quale è stato identificato come il CAPITANO. Col Milan ha vinto 6 scudetti, 3 Coppe Campioni, 2 Coppe Intercontinentali, 2 Supercoppe europee, 4 Supercoppe italiane, diventando simbolo indiscusso prima del Milan di Sacchi e poi di quello di Capello. Di notevole prestigio anche i suoi trascorsi in Nazionale, essendo parte del gruppo Campione del Mondo del 1982 e poi delle belle Nazionali di Vicini, sfiorando anche il successo a Usa 94 con Sacchi.

In poche parole, un calciatore che ha interpretato il ruolo del libero come pochi, diventando modello per intere generazioni. Tutta la Lega Serie A si unisce al cordoglio per la scomparsa di Franco Baresi ed esprime le più sentite condoglianze alla sua famiglia".