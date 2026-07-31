Calabria a Baresi: "Ho sempre sognato di ripercorrere ciò che avevi raggiunto tu. Non ti dimenticherò mai"

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Franco Baresi, leggendario ed eterno capitano del Milan, è morto oggi, presso la sua abitazione a Travagliato, all’età di 66 anni.

Con una storia su Instagram, Davide Calabria, ex capitano del Milan, ha ricordato Franco Baresi, leggendario capitano rossonero scomparso oggi all'età di 66 anni: "Da buon bresciano e milanista, come te, son cresciuto sentendo parlare delle tue imprese calcistiche e del tuo valore umano. Ho sempre sognato di ripercorrere ciò che avevi raggiunto tu. Poi ho avuto la fortuna di poterti incontrare, condividere del tempo insieme e l'amore per la nostra squadra del cuore. È stato un onore ed un privilegio conoscerti, non lo dimenticherò mai. Fai buon viaggio grande capitano".

La nota del Milan

Sul sito ufficiale di AC Milan, si legge una nota ufficiale del club rossonero riguardante la scomparsa di Franco Baresi, eterno ed indimenticabile capitano del club: "Non è semplice comunicare la perdita di un battito del nostro cuore, di uno dei respiri della nostra anima. Ma tutto il Milan e tutti i Milanisti devono provare ad essere all'altezza di Franco Baresi, bisogna farsi forza e raccogliere tutte le energie utili, pur fra le lacrime e la commozione di un momento che pesa tantissimo. Franco ci ha lasciati, dopo averci regalato solo pochi mesi fa l'ultima grande, orgogliosa immagine di sé in uno stadio gremito, collegato con tutto il mondo, per una cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali milanesi che lui ha reso storica. Abbracciamo tutti uniti il ricordo gigantesco di Franco, sapendo che ci terrà sempre per mano, e che ci darà una motivazione in più per ogni istante della nostra vita rossonera. Per sempre. Perché Baresi è per sempre".