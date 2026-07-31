Pavlovic controcorrente su Leao: "È un giocatore straordinario e mi piacerebbe che rimanesse qui con noi"

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Il difensore rossonero Strahinja Pavlovic ha rivelato che spera che Rafael Leao resti ancora nel Milan

Strahinja Pavlovic, intervistato dalla Gazzetta dello Sport nel ritiro del Milan a Perth, ha parlato così dei nuovi acquisti rossoneri Mario Gila e Gonçalo Ramos e anche di Rafael Leao, il cui futuro nel Diavolo resta molto incerto: "Abbiamo preso due ottimi calciatori. Posso parlare soprattutto di Gila perché è un difensore e l’anno scorso ci siamo affrontati alcune volte contro la Lazio: per me è sempre stato il migliore in campo. Ha tantissime qualità e può aiutarci molto, soprattutto per quello che sa fare con il pallone. Inoltre è un giocatore molto aggressivo, quindi penso che sia perfetto per il Milan.

Come ho ritrovato Leao? L’ho lasciato riposare e non ho parlato molto con lui. Avremo tempo per farlo. Se spero che Rafa resti al Milan? È un giocatore straordinario e mi piacerebbe che rimanesse qui con noi".