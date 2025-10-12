Bargiggia: "Modric, Dzeko, Vardy... Giocatori finiti: chi ti paga per vedere un cimitero degli elefanti simile?"
Paolo Bargiggia, giornalista di calcio, è il prossimo ospite del podcast Centrocampo nella puntata che uscirà lunedì alle 14. Sui propri canali social, il programma ha lanciato un trailer con alcune dichiarazioni abbastanza importanti del giornalista, che riguardano anche il centrocampista rossonero Luka Modric ma non solo.
Le parole di Paolo Bargiggia su Modric e gli altri veterani del campionato italiano, nella preview del podcast Centrocampo: “Modric al Milan, Dzeko, Vardy… Giocatori finiti: chi ti paga per vedere un cimitero degli elefanti simile? Hai preso Ricci pagandolo 25 milioni e giochi con uno di 40 anni? Adesso purtroppo le interviste vengono fatte da persone teleguidate con un auricolare che non sanno nulla di nulla. Litigare vuol dire aver fatto bene il proprio lavoro: non ho piegato la schiena di fronte a nulla, nemmeno di fronte ad aggressività verbale”
