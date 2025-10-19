Bartesaghi a DAZN: "Ci manca un po' di convinzione negli ultimi 20 metri"

Nel corso dell'intervallo di Milan-Fiorentina, settima giornata del campionato di Serie A Enilive che si sta giocando a San Siro in occasione del posticipo domenicale, è intervenuto ai microfoni di DAZN il calciatore del Milan Davide Bartesaghi, quando siamo fermi sul punteggio di 0-0. Le sue dichiarazioni prima di riprendere la gara.

Le parole di Davide Bartesaghi ai microfoni di DAZN: "Dobbiamo stare tranquili, continuare così perché stiamo facendo una grande partita anche sotto l'aspetto dell'atteggiamento: ci manca solo un po' di convinzione negli ultimi 20 metri, adesso la troveremo e ci proveremo"