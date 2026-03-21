Bartesaghi a MTV: "Ci aspetta una partita difficile, come tutte. Siamo pronti"

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Nel pre partita di Milan-Torino, sfida valida per la 30esima giornata di Serie A Enilive, il terzino rossonero Davide Bartesaghi è intervenuto ai microfoni di Milan TV per presentare la gara di campionato contro i granata.

Come è stato il rientro e come avete affrontato il ko contro la Lazio?

“Non è stata una settimana bellissima, però ci è servito per rientrare con più precisione. Ci siamo allenati bene, siamo pronti”.

Che partita ci aspettiamo questa sera contro il Torino?

“Difficile, come lo sono tutte il resto, perché sono tutte molto difficili ma diverse tra loro. Noi dobbiamo pensare a noi stessi e pensare di fare una grande prestazione”.