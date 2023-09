Bartesaghi dopo l'esordio: "23/09/2023: data che non scorderò mai"

Al minuto 75 di Milan-Verona, Stefano Pioli ha mandato in campo il classe 2005 Davide Bartesaghi che ha così esordito tra i professionisti, con la maglia del Milan e davanti al pubblico di San Siro. Un momento speciale per il giovane prodotto del settore giovanile rossonero che su Instagram ha lasciato sfogare le sue emozioni: "Esordio in A. 23/09/2023 data che non scorderò mai… sognavo fin da piccolo questo momento, con questa maglia e sopratutto in questo stadio, ringrazio tutti coloro che mi sono sempre stati vicini e che mi hanno aiutato a raggiungere questo traguardo".