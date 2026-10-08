Bartesaghi o Estupinan? Per Marianella non ci sono dubbi

Massimo Marianella, telecronista e noto opinionista sportivo, ha parlato così sul Milan e sui propri giocatori in diretta a Sky Sport, in occasione della serata Premio Gentleman Fair Play tenutosi quest'oggi presso la Scuola Militare Teuliè di Milano. Ecco un breve commento di Marianella sul dualismo tra Bartesaghi ed Estupinan nel Milan attuale di Ruben Amorim:

BARTESAGHI O ESTUPINAN? PER MARIANELLA NON CI SONO DUBBI

"Non esiste confronto, lo dico sinceramente. Dovrebbe giocare sempre Davide, non capisco perché abbia giocato poco. Secondo me non c’è paragone tra i due, ma proprio mai..."

LE PAROLE DI BARTESAGHI SUL PROPRIO MOMENTO DI FORMA

"La fiducia è tanta, l'ho sempre sentita e domani ci ritroveremo dopo questa lunga sosta e faremo del nostro meglio per preparare bene la sfida di Sassuolo. Noi abbiamo la nostra fiducia e cerchiamo di pensare a noi stessi, non alle altre squadre. Mi trovo bene a giocare a quattro o anche più alto, non ho preferenze. Per fare meglio dovremo alzare l'asticella, a volte andiamo un po' in difficoltà ma tutto questo fa parte di un percorso, è normale".