Bartesaghi in gol neanche 20enne: il dato che lo accomuna a Paolo Maldini

vedi letture

Davide Bartesaghi ha trovato il suo primo gol con la maglia della prima squadra rossonera. Bel gol del classe 2005 che continua nel suo periodo d'oro in questa prima metà di stagione che lo ha portato a essere titolare del Milan, squadra per cui ha sempre fatto il tifo e in cui è cresciuto fin da piccolo nel settore giovanile.

Interessante e forse anche simbolico il dato relativo al gol di Bartesaghi riportato da OptaPaolo su X: "Davide Bartesaghi ha segnato all’età di 19 anni e 350 giorni, difensore italiano più giovane del Milan a segno in Serie A da Paolo Maldini il 28 febbraio 1988 (19 anni e 247 giorni). Precedenti". Sicuramente un'eredità pesantissima ma da cui Bartesaghi non deve sentirsi in nessun modo pressato, anzi deve essere un grande motivo di orgoglio.