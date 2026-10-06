Bartesaghi, un "martello" con l'Italia U21: le sue pagelle

Bartesaghi ha offerto un'ottima prova al suo ritorno in campo con l'Italia U21 che ieri si è qualificata agli Europei di categoria: le sue pagelle

Dopo che era stato costretto a saltare il primo impegno contro l'Armenia per squalifica, ieri pomeriggio Davide Bartesaghi è tornato padrone della fascia sinistra dell'Italia U21. Anche il terzino rossonero ha contribuito in maniera importante alla vittoria tennistica contro la Polonia per 6-2. Un successo, quello di Pescara, che ha consentito agli Azzurrini del CT Silvio Baldini di staccare il biglietto per gli Europei di categoria che si terranno la prossima estate tra Serbia e Albania e che metteranno in palio anche i pass olimpici.

ITALIA U21, LE PAGELLE DI BARTESAGHI

Davide Bartesaghi, schierato nel suo ruolo naturale di terzino sinistro all'interno del 4-3-3 di Silvio Baldini, ha giocato una partita molto importante, quasi da fuori categoria. Uno sprone anche per ritrovare se stesso al Milan dopo un inizio un po' con il freno a mano tirato: il tempo e le qualità sono dalla sua. L'ottima prestazione è comprovata anche dalle pagelle di Bartesaghi. La Gazzetta dello Sport lo premia con un 7: "Un martello a sinistra: corsa continua e anche un paio di tentativi con il sinistro, il pallone esce sempre bene dal piede". Stesso voto da parte di Tuttosport: "Messaggio per Amorim: questo Barte è una gran bel vedere, avanti e indrè, un rullo - e forse si vedrebbe bene un po’ di più anche al Milan". Conclude il Corriere dello Sport che conferma il tris di 7, pur senza giudizio scritto.