Bastoni elogia Gattuso: "Ha una leadership incredibile, riesce a trasmettere grinta e voglia a tutti"

Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter e della Nazionale Italiana ha parlato così dopo la convincente vittoria degli azzurri contro l'Estonia. Il centrale nerazzurro ha elogiato il suo allenatore nell'Italia, Gennaro Gattuso. Piovono solo belle parole per l'ex storico numero otto del Milan:

"Gattuso? Ricordiamo come era da giocatore, ha lavorato tanto dal punto di vista morale. Ha una leadership incredibile, riesce a trasmettere grinta e voglia. Quando sei stanco, ti dà quel qualcosa in più. Noi lo ringraziamo, sperando di fare un grande percorso insieme a lui".

L'Italia e il gol

"Sono molto contento, c'era tutta la mia famiglia - ha detto Bastoni a VivoAzzurro -. Poi sappiamo quanto conti la differenza reti, quindi sono felice in generale della serata. Il mister ha lavorato molto sull'atteggiamento, ribadendo parole come quelle di 'entusiasmo', 'voglia', 'fame' e 'cattiveria'. Gli elementi che ci sono mancati di più nell'ultimo periodo. Siamo riusciti, invece, a metterli in campo dal primo all'ultimo minuto (contro l'Estonia, ndr.). Siamo felici, in primo luogo per noi stessi, perché avevamo bisogno di realizzare una prestazione del genere".