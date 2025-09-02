Belgio, gli impegni dei rossoneri Saelemaekers e De Winter in questa sosta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Oggi alle 16:20News
di Francesco Finulli

Come di consueto, dopo le prime due giornate di Serie A della stagione, tornano le Nazionali che, nei prossimi dieci giorni, si prenderanno la scena con le varie partite di Qualificazioni Mondiali 2026. Il Centro Sportivo di Milanello si svuoterà in questi giorni con ben 12 calciatori convocati dalle rispettive selezioni Nazionali. Molti, come detto, saranno impegnati nelle gare di qualifica al prossimo campionato del Mondo, un paio invece giocheranno sfide amichevoli. 

Si seguito si riportano gli impegni del Belgio di Alexis Saelemaekers e Koni De Winter.

Alexis Saelemaekers e Koni de Winter (Belgio)

Liechtenstein-Belgio: giovedì 4 settembre ore 20.45, Vaduz - Qualificazioni Mondiale 2026

Belgio-Kazakhstan: domenica 7 settembre ore 20.45, Anderlecht - Qualificazioni Mondiale 2026